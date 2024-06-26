Лимиты судака в Новгородской области разыграют на торгах

В Новгородской области на аукцион выставили 14 долей квот на промышленный вылов судака в озерах. Заявки принимаются до 19 июля.

Торги организует Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, размеры долей квот— от 1,01% до 7,61%.

Стартовые цены лотов составляют от 1,1 тыс. рублей до 7,6 тыс. рублей. Торги предполагается провести 7 августа в Санкт-Петербурге. Договоры о закреплении долей будут заключены с победителями до 31 декабря 2033 г.

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