Дело о раковом браконьерстве рассмотрят в Оренбуржье

В Оренбургской области прокуратура Ясненского района направила в суд уголовное дело о незаконной добыче раков. По версии следствия, злоумышленник наловил более 5 тыс. членистоногих, причиненный ущерб превысил 1 млн рублей.

Житель Ташлинского района обвиняется по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, злоумышленник вел промысел, используя моторную лодку и раколовки, в период с 27 апреля по 16 мая — то есть во время действия запрета на вылов.

Отмечено, что улов изъят и выпущен в естественную среду обитания. Уголовное дело направлено в Ясненский районный суд.

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