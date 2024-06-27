У похитителя солярки нашли и «краснокнижную» рыбу

В Комсомольске-на-Амуре завершено расследование уголовного дела о краже дизельного топлива и хранении особо ценных водных биоресурсов. Дома у задержанного полицейские обнаружили 76 кг калуги и около 3 кг черной икры.

В Комсомольский ЛО МВД России на транспорте поступило заявление от представителей железной дороги о хищении 4,5 тонн дизельного топлива с локомотива. Сотрудниками транспортной полиции был задержан 57-летний мужчина.

В ходе предварительного следствия установлено, что с помощью электрических помп обвиняемый похищал топливо, перекачивая его себе в гараж с тупика станции Селихино. Ущерб железной дороге составил порядка 300 тыс. рублей.

Рыбу и икру же, по словам мужчины, он приобрел на берегу реки Амур у неизвестных лиц для собственного потребления, сообщили Fishnews в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 158 (кража) и части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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