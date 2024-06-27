Елена Бакуменко: Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

Банки становятся больше чем финансовыми учреждениями: они создают собственные экосистемы и заходят в такие ниши, как маркетплейсы и образовательные проекты. Подобные возможности реализованы и для рыбной отрасли — об этой работе рассказала директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко.

Так, Россельхозбанк поддерживает подготовку кадров для рыбной промышленности через стипендиальную программу с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом.

Именными стипендиями ребята награждаются за успехи в учебе и участие в научно-исследовательской деятельности, сообщила директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». Возможность стать соискателями была предусмотрена не только для студентов, но и для аспирантов и магистрантов.

«Это наш способ поддержать талантливую молодежь, которая решила связать свою жизнь с работой в сельском хозяйстве и рыбной отрасли, — отметила собеседница издания. — С Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом у нас налажено плодотворное взаимодействие. Этот вуз готовит кадры, которые очень нужны региону. В нынешнем году мы продолжим работу по стипендиальной программе.

Есть задумка задействовать в рыбной отрасли и возможности образовательного проекта РСХБ «Школа фермера».

«Рассмотрим возможность на следующий год начать подготовку в рамках «Школы фермера» специалистов для марикультуры. Это очень интересное для Приморского края направление. На наш регион приходится основной объем выращивания ценных морепродуктов в стране: по данным Росрыболовства, за прошлый год здесь получено более 32 тыс. тонн. Хотелось бы поддержать отрасль кадрово — уже обсуждали такую работу с Дальрыбвтузом», — сообщила Елена Бакуменко.

Внимание банка к поддержке подготовки кадров для рыбного хозяйства вполне понятно, отметила руководитель филиала. Отрасль играет важную роль в экономике Приморского края. Общий портфель агропромышленного комплекса региона в чистом виде составляет 16,5 млрд рублей, а рыбохозяйственного комплекса — 248 млрд рублей, обратила внимание собеседница.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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