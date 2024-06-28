В составе заместителей главы Росрыболовства — изменения

Хасан Лихов, курировавший в качестве заместителя руководителя Росрыболовства экономический блок, освобожден от должности.

Распоряжением правительства от 27 июня 2024 г. № 1655 Хасан Лихов освобожден от должности заместителя руководителя Росрыболовства по его просьбе, сообщает корреспондент Fishnews.

Хасан Лихов был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству в 2019 г. В ведомстве он курировал экономический блок.

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