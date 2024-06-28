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Специалист Иван БЛОХИН за выполнекнием биологических анализов крабов. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Специалисты оценили состояние крабов у камчатского побережья

В ходе экспедиционных исследований специалисты ВНИРО собрали данные о запасах промысловых видов крабов в Камчатско-Курильской и Петропавловско-Командорской подзонах.

В мае-июне сотрудники Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели комплексные (ловушечные, гидрологические) съемки крабов, которые являются объектом российского промысла. Работы выполнялись в Камчатско-Курильской и Петропавловско-Командорской подзонах на научно-исследовательских судах МРТК-316 и МРТК «Инженер Мартынов».

Изучался видовой состав и основные биологические характеристики промысловых крабов и видов прилова, пространственное распределение крабов, характер и динамика линьки, закономерности воспроизводства. Ученые также оценили численность и биомассу популяций.

Основным объектом исследований в обоих районах стал краб-стригун бэрди. По словам участников экспедиций, численность промысловых самцов этого вида в настоящий момент находится в стабильном состоянии.

В частности, на шельфе Восточной Камчатки съемки последних двух лет подтвердили сравнительно высокую численность краба-стригуна бэрди, что позволяет вести рентабельный промысел этого вида. «Активная добыча делает необходимым регулярное проведение исследований, направленных на оценку состояния запаса», — сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Кроме того, в обеих подзонах встречается камчатский краб, волосатый четырехугольный краб и краб-стригун опилио — эти объекты промысла также могут составлять значительную долю в уловах.

Собранные в экспедициях материалы будут использованы для оценки текущего и перспективного состояния запасов промысловых видов крабов в Камчатско-Курильской и Петропавловско-Командорской подзонах и для обоснования общего допустимого улова на 2026 г.

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  • Специалист Иван БЛОХИН за выполнекнием биологических анализов крабов. Фото пресс-службы КамчатНИРО
  • Взвешивание краба-стригуна. Фото пресс-службы КамчатНИРО
  • Исследования выполнялись на научно-исследовательских судах МРТК-316 и МРТК «Инженер Мартынов» . Фото пресс-службы КамчатНИРО
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