Рыбакам-«прибрежникам» Приморья будет удобнее сгружать уловы
В Приморском крае определили дополнительные места для выгрузки уловов прибрежного промысла. Соответствующий перечень расширили по просьбам рыбопромышленников.
Дополнительные места для выгрузки уловов определили в Приморье для удобства малого и среднего бизнеса, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.
Как отметили в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, определенные в 2023 г. места выгрузки оказались не вполне удобными для участников рынка. По их просьбе в профильном ведомстве разработали проект постановления, в котором эти обстоятельства учтены.
В перечень внесены следующие места:
Владивостокский городской округ:
– остров Русский, поселок Мелководный, пирс № 14;
– остров Русский, бухта Труда;
– остров Русский поселок КЭТ, пирс № 16.
Находкинский городской округ:
– бухта Спокойная;
– бухта Окуневая;
– бухта Триозерье;
– бухта Шепалова;
– бухта Разбойник;
– залив Стрелок.
Надеждинский район:
– Амурский залив от мыса Речного до мыса Киселевского.
Хасанский округ:
– бухта Витязь.
В министерстве подчеркнули, что выгрузка уловов в бухтах Спокойной, Окуневой, Триозерье, Шепалова будет производиться вне туристического сезона — в январе-апреле и в октябре-декабре.
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