Рыбакам-«прибрежникам» Приморья будет удобнее сгружать уловы

В Приморском крае определили дополнительные места для выгрузки уловов прибрежного промысла. Соответствующий перечень расширили по просьбам рыбопромышленников.

Дополнительные места для выгрузки уловов определили в Приморье для удобства малого и среднего бизнеса, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Как отметили в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, определенные в 2023 г. места выгрузки оказались не вполне удобными для участников рынка. По их просьбе в профильном ведомстве разработали проект постановления, в котором эти обстоятельства учтены.

В перечень внесены следующие места:

Владивостокский городской округ:

– остров Русский, поселок Мелководный, пирс № 14;

– остров Русский, бухта Труда;

– остров Русский поселок КЭТ, пирс № 16.

Находкинский городской округ:

– бухта Спокойная;

– бухта Окуневая;

– бухта Триозерье;

– бухта Шепалова;

– бухта Разбойник;

– залив Стрелок.

Надеждинский район:

– Амурский залив от мыса Речного до мыса Киселевского.

Хасанский округ:

– бухта Витязь.

В министерстве подчеркнули, что выгрузка уловов в бухтах Спокойной, Окуневой, Триозерье, Шепалова будет производиться вне туристического сезона — в январе-апреле и в октябре-декабре.

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