В Астрахани нашли свыше 22 тонн опасной рыбы

Замдиректора астраханского рыбоводного предприятия подозревают в хранении с целью сбыта рыбы частиковых пород, не отвечающей требованиям безопасности. В ходе обысков правоохранители обнаружили более 22 тонн товара.

Фигуранту инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ. Как рассказали Fishnews в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области, сомнительную продукцию нашли в складских и производственных помещениях компании.

Согласно заключению эксперта, товар опасен для жизни и здоровья.

В ведомстве отметили, что нарушение выявлено во взаимодействии с региональным управлением ФСБ. Расследование продолжается.

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