Сотрудничество России и Китая рассмотрят во Владивостоке

Делегация Китая будет работать в Приморском крае в июле. В регионе запланировано заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

Правительство России распорядилось принять с 7 по 10 июля во Владивостоке делегацию КНР. Предполагается, что ее возглавит заместитель премьера Госсовета Китайской Народной Республики, председатель китайской части межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР Чжан Гоцин.

Зарубежные представители примут участие в пятом заседании комиссии, которое пройдет 9 июля в столице Приморского края — в здании ДВФУ на острове Русский, сообщает корреспондент Fishnews.

Заместителю председателя правительства — полпреду президента в ДФО, председателю российской части комиссии Юрию Трутневу поручено утвердить состав делегации РФ.

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