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С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией

«Фишеринг Сервис»: не только промвооружение, но и компетенции

Компания «Фишеринг Сервис» — известный производитель орудий лова — организует семинары для специалистов-промысловиков и студентов отраслевых вузов. Обучение проводится наглядно: с помощью гидролотка.

Четыре года назад «Фишеринг Сервис» взялся за восстановление гидролотка в Калининграде. Сейчас его используют для тестирования новейших моделей тралов. Но этим функционал гидролотка не ограничивается: он стал базой для повышения квалификации специалистов клиентских рыбодобывающих компаний. А также для исследований профильных вузов и научных институтов.

«Мы стремимся максимально охватить обучением в лотке наших заказчиков. В прошлом у нас уже бывали специалисты «Сигма Марин», «Океанрыбфлота», Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина и других компаний; в июне этого года — группа специалистов от Русской рыбопромышленной компании, «Группы ФОР», «ВестРыбФлота». В том числе от РРПК приехали те профессионалы, которые трудятся на новых супертраулерах, построенных по программе инвестквот. Их основной задачей было углубленное знакомство с тралами, которые они используют ежедневно. Это супертралы «Атлантика-2200», а также «Атлантика-1340», «Атлантика-1250», и «Атлантика-970» (для иваси)», — рассказал корреспонденту журнала «Fishnews — Новости рыболовства» директор «Фишеринг Сервис» Андрей Федоров.

Промысловиков консультировали, как вести настройку трала, какие ошибки и проблемы могут возникать в определенных условиях: при настройке, при перетравках ваеров, при посадке трала на грунт. В гидролотке демонстрировали, как оптимально работать с той или иной моделью трала, как тралы под водой реагируют на внешнее воздействие.

«Специалисты, ранее не наблюдавшие тестирование тралов в гидролотке, часто выясняют удивительные для себя факты. Им наглядно демонстрируют, что некоторые шаги при настройке и управлении траловым комплексом могут приводить совсем не к тем результатам, на которые они рассчитывают», — подчеркнул глава компании.

В этом году одновременно со специалистами промысла на испытания в «Фишеринг Сервис» пригласили студентов старших курсов Калининградского государственного технического университета. В компании считают, что это принесет пользу как студентам, так и рыбодобывающим предприятиям, которые получат возможность присмотреться и познакомиться с потенциальными сотрудниками.

«Наша идея заключается в том, чтобы предоставить возможность неформального общения работодателя и будущего соискателя в атмосфере, позволяющей максимально быстро разобраться, подходят ли они друг другу. Для работодателей это отличная площадка для подбора кадров, а для студентов — место для близкого знакомства с профессией на берегу», — обратил внимание Андрей Федоров.

Помимо демонстрации работы моделей тралов в гидролотке, в ходе обучения в «Фишеринг Сервис» промысловиков знакомят и с процессом производства орудий лова непосредственно на фабрике. Здесь можно обсудить целесообразность тех или иных конструктивных изменений с технологами. Например, приехавшая в июне группа из РРПК попросила пересмотреть использование некоторых усиливающих элементов, а также иначе изготавливать детали трала для крепления поисковой аппаратуры.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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  • С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией
  • Обмен опытом в ходе испытаний и тестирования тралов в гидролотке. Фото предоставлено «Фишеринг Сервис»
  • Знакомство с библиотекой «Фишеринг Сервис». Фото предоставлено компанией
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