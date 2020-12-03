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Экспериментальную площадку посетил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото предоставлено «Фишеринг Сервис»

Рыбаки увидят подводные секреты тралов

На базе калининградского гидролотка, восстановленного компанией «Фишеринг Сервис», планируется создание центра по повышению квалификации судовых специалистов, где научат эффективно работать с новейшими орудиями лова.

Современные тралы позволяют добывать сотни тонн рыбы в сутки. Но в зависимости от настроек результат может отличаться в разы. С борта судна нельзя увидеть, как развернутый в глубинах моря трал реагирует на вносимые в настройки изменения. Зато это хорошо видно в гидролотке, который этой осенью запустила калининградская компания «Фишеринг Сервис» – крупнейший отечественный производитель орудий лова.

14-метровый гидролоток, или гидродинамический канал, – единственное в России (и одно из немногих в мире) инженерное сооружение, предназначенное для испытаний орудий лова в максимально приближенных к реальности условиях. Правда, прежде чем приступать к тестам и экспериментам «Фишеринг Сервис» пришлось выполнить полную реконструкцию объекта, построенного еще в 1972 г.

«Мы заменили и отреставрировали гребную группу, обновили всю систему электропитания и управления потоком – теперь она цифровая, поставили датчики натяжения для определения реального сопротивления орудий лова в потоке и установили камеры, чтобы можно было рассматривать под водой, как ведут себя различные элементы конструкции в той или иной ситуации», – рассказал директор компании Андрей Федоров.

По его словам, в итоге получился не просто научный инструмент, а инструмент для практиков, в первую очередь для капитанов и тралмастеров. Ведь «Фишеринг Сервис» уже много лет проводит обучающие семинары по орудиям лова для своих партнеров, приглашая на них членов экипажей рыболовных судов, – и теперь для этого не понадобится ездить за границу.

«В нашем лотке они в состоянии оценить последствия тех или иных решений по настройке орудий лова и маневров, которые судно совершает во время лова. Эо подбор удлинения, загрузки, перекос трала под действием течений, вдавление в грунт, положение сетной части над грунтом, правильная отстройка щитка трала – это те элементы оснастки, настройка которых жизненно важна для правильной и эффективной работы орудий лова», – подчеркнул руководитель компании.

К гидролотку примыкает лекционный зал, где проводятся занятия со студентами калининградских вузов, которые выбрали специальность «промышленное рыболовство». Договоренность о цикле лекций по современным орудиям лова достигнута и с рыбопромышленным колледжем.

27 ноября экспериментальную площадку посетил замглавы Росрыболова Петр Савчук, который ознакомился с работой устройства и обсудил его возможности с руководством «Фишеринг Сервис». Он поддержал идею создания на базе калининградского гидролотка центра по повышению квалификации судовых специалистов.

«Это важно как для наших институтов при обучении студентов – судоводителей и промышленного рыболовства (мастеров добычи), так и для повышения квалификации штурманов, капитанов, тралмастеров», – заявил корреспонденту Fishnews Петр Савчук.

«По сути мы уже создали научно-практический центр рыболовства, – отметил Андрей Федоров. – Постоянное повышение квалификации на рыбопромысловом флоте – это необходимость. В советское время флотские специалисты проходили такое обучение не реже, чем раз в два года, в перерывах между рейсами. Надеюсь, что и наш гидролоток поможет им обрести дополнительную уверенность и уберечь от многих ошибок. В конечном счете, чем эффективнее работа службы добычи, тем выше уловы всего флота».

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Fishnews

  • Экспериментальную площадку посетил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото предоставлено «Фишеринг Сервис»
  • Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЕДОРОВ. Фото пресс-службы компании
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