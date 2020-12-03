03 декабря 2020 года

Рыбаки увидят подводные секреты тралов

На базе калининградского гидролотка, восстановленного компанией «Фишеринг Сервис», планируется создание центра по повышению квалификации судовых специалистов, где научат эффективно работать с новейшими орудиями лова.

Современные тралы позволяют добывать сотни тонн рыбы в сутки. Но в зависимости от настроек результат может отличаться в разы. С борта судна нельзя увидеть, как развернутый в глубинах моря трал реагирует на вносимые в настройки изменения. Зато это хорошо видно в гидролотке, который этой осенью запустила калининградская компания «Фишеринг Сервис» – крупнейший отечественный производитель орудий лова.

14-метровый гидролоток, или гидродинамический канал, – единственное в России (и одно из немногих в мире) инженерное сооружение, предназначенное для испытаний орудий лова в максимально приближенных к реальности условиях. Правда, прежде чем приступать к тестам и экспериментам «Фишеринг Сервис» пришлось выполнить полную реконструкцию объекта, построенного еще в 1972 г.

«Мы заменили и отреставрировали гребную группу, обновили всю систему электропитания и управления потоком – теперь она цифровая, поставили датчики натяжения для определения реального сопротивления орудий лова в потоке и установили камеры, чтобы можно было рассматривать под водой, как ведут себя различные элементы конструкции в той или иной ситуации», – рассказал директор компании Андрей Федоров.

По его словам, в итоге получился не просто научный инструмент, а инструмент для практиков, в первую очередь для капитанов и тралмастеров. Ведь «Фишеринг Сервис» уже много лет проводит обучающие семинары по орудиям лова для своих партнеров, приглашая на них членов экипажей рыболовных судов, – и теперь для этого не понадобится ездить за границу.

«В нашем лотке они в состоянии оценить последствия тех или иных решений по настройке орудий лова и маневров, которые судно совершает во время лова. Эо подбор удлинения, загрузки, перекос трала под действием течений, вдавление в грунт, положение сетной части над грунтом, правильная отстройка щитка трала – это те элементы оснастки, настройка которых жизненно важна для правильной и эффективной работы орудий лова», – подчеркнул руководитель компании.

К гидролотку примыкает лекционный зал, где проводятся занятия со студентами калининградских вузов, которые выбрали специальность «промышленное рыболовство». Договоренность о цикле лекций по современным орудиям лова достигнута и с рыбопромышленным колледжем.

27 ноября экспериментальную площадку посетил замглавы Росрыболова Петр Савчук, который ознакомился с работой устройства и обсудил его возможности с руководством «Фишеринг Сервис». Он поддержал идею создания на базе калининградского гидролотка центра по повышению квалификации судовых специалистов.

«Это важно как для наших институтов при обучении студентов – судоводителей и промышленного рыболовства (мастеров добычи), так и для повышения квалификации штурманов, капитанов, тралмастеров», – заявил корреспонденту Fishnews Петр Савчук.

«По сути мы уже создали научно-практический центр рыболовства, – отметил Андрей Федоров. – Постоянное повышение квалификации на рыбопромысловом флоте – это необходимость. В советское время флотские специалисты проходили такое обучение не реже, чем раз в два года, в перерывах между рейсами. Надеюсь, что и наш гидролоток поможет им обрести дополнительную уверенность и уберечь от многих ошибок. В конечном счете, чем эффективнее работа службы добычи, тем выше уловы всего флота».

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