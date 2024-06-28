ФАР обновит регламент по выдаче промбилетов

Федеральное агентство по рыболовству подготовило новый регламент по выдаче разрешений на добычу. Документ актуализируют в соответствии с действующими правилами оформления разрешений.

Проект нового административного регламента по выдаче, приостановлению действия и аннулированию разрешений на вылов, а также по внесению в них изменений опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В сопроводительных материалах указано, что основанием для разработки документа стали новые правила оформления разрешений на вылов, утвержденные постановлением правительства от 15 ноября 2022 г. № 2066. Они предусматривают возможность выдачи разрешений в форме электронного документа, также появилось уточнение условия о подтверждении таможенного декларирования судна (для флота, приобретенного или построенного за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 г.).

Предусматривается, что регламент вступит в силу с даты официального опубликования и будет действовать до 1 марта 2029 г.

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