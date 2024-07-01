Южная Корея актуализировала перечень российских поставщиков рыбопродукции

Обновлен список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбной продукции в Республику Корея. Документ начал действовать с 1 июля.

Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С обновленным списком можно ознакомиться на сайте ННЦБРП.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews