Южная Корея актуализировала перечень российских поставщиков рыбопродукции
Обновлен список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбной продукции в Республику Корея. Документ начал действовать с 1 июля.
Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи. Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
С обновленным списком можно ознакомиться на сайте ННЦБРП.
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