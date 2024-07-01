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На рассмотрение Госдумы поступил проект изменений федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов

Парламентарии предложили изменения в законодательство о защите рыбных запасов

На рассмотрение Госдумы поступил проект изменений федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Разработчики поправок предлагают установить четкий список видов деятельности, влияющих на рыбные запасы и среду их обитания и подлежащих согласованию с органами Росрыболовства.

Законопроект «О внесении изменений в статью 50 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» передали на рассмотрение Госдумы сенаторы Сергей Митин, Александр Ролик, Людмила Талабаева и депутат Виктор Пинский.

Согласно законодательству, деятельность, влияющая на водные биоресурсы и среду их обитания, должна согласовываться с Росрыболовством и его территориальными управлениями. При этом должны приниматься меры по сбережению рыбных запасов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, парламентарии считают необходимым уточнить, что перечень видов деятельности, подлежащих согласованию, утверждает правительство. Сейчас в Росрыболовство и его теруправления поступает большое количество обращений (свыше 350 в год) — это приводит к возникновению дополнительной административной нагрузки, отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается закрепить утверждение федеральным ведомством в области рыболовства методики для оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, а также для разработки мероприятий по предотвращению и устранению последствий негативного влияния.

В методике должен быть определен сбалансированный подход расчета негативного воздействия с соблюдением экологических требований и интересов развития хозяйствующих субъектов, указали разработчики законопроекта.

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