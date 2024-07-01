На промысле иваси держатся высокие темпы

К 30 июня российские рыбаки освоили 115 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), более чем вдвое превысив уровень прошлого года. Информацию о ходе пелагической путины опубликовал Тихоокеанский филиал ВНИРО.

В течение недели добычу сардины и скумбрии пелагическими тралами и кошельковыми неводами вели 14 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, однако в среднем ежесуточно на лову работало 9 судов. Количество судосуток лова за неделю — 64. Данные приводит ТИНРО в своем еженедельном обзоре, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации филиала, промысел велся на акватории Южно-Курильской зоны юго-восточнее и восточнее острова Шикотан на перепаде температур поверхности океана 9-15°С. Уловы сардины были высокими, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 660 тонн, средний вылов на судо-сутки составил 167 тонн, за неделю освоено 10657 тонн.

Уловы скумбрии по-прежнему низкие, у некоторых судов до 5 тонн за сутки и в среднем 1,2 тонны на СС. Недельный вылов — 18 тонн, с начала года поймали 2196 тонн (26% от показателя на отчетную дату 2023 г.).

В открытых водах на участке с центральными координатами 47°40’с.ш., 165°30’в.д. ловят сайру суда под флагами Тайваня, Южной Кореи и КНР — в общей сложности 80-90 единиц. По имеющейся у ТИНРО информации, на 26 июня они освоили в совокупности 6,2 тыс. тонн.

На промысле сардины, скумбрии и других пелагических объектов в районе с центральными координатами 45°00’с.ш., 163°00’в.д. работают около 100 иностранных судов. В основном это китайский флот.

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