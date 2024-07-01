Белгородцы рассчитывают на прудовую рыбу

Белгородские предприятия отчитались о зарыблении в этом сезоне 60 водоемов молодью карпа и растительноядных видов рыб. Регион планирует получить к концу года около 6 тыс. тонн товарной рыбы.

В Белгородской области предприятия аквакультуры подвели итоги выпусков рыбопосадочного материала. «Наши предприниматели завершили зарыбление 60 прудов мальками карпа, толстолобика, белого амура. Планируем в конце года порядка 6 тыс. тонн живой рыбы. Надеюсь, что по доступной цене она попадет на столы жителей Белгородской области», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, большую часть рыбопосадочного материала составила молодь карпа — свыше 1100 тонн. В водоемы для товарного выращивания рыбы также заселили почти 300 тонн толстолобика и около 100 тонн белого амура.

Кроме того, рыбхозы зарыбили еще 15 прудов, которые используются для выращивания рыбопосадочного материала — туда отправили 120 тонн.

В целом объемы зарыбления остались на уровне прошлого года.

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