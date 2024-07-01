Новым экспортерам рыбы в Бразилию дали зеленый свет

Еще четыре российских предприятия по хранению рыбопродукции смогут поставлять свои товары в Бразилию. Всего компетентное ведомство республики аттестовало 21 такой объект в РФ.

Одобрил предприятия для экспорта в латиноамериканскую страну Секретариат по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA). Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство подчеркнуло, что продолжит работу по расширению перечня предприятий, имеющих право отгрузки своих товаров на бразильский рынок.

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