Аквафермеров Дона готовы поддержать рублем

В Ростовской области идет отбор претендентов на получение трех видов субсидий из регионального бюджета на развитие аквакультуры. Документы принимаются до 7 июля.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области разместило объявления о проведении отбора по субсидиям на:

— возмещение части затрат на производство и реализацию продукции аквакультуры;

— возмещение части затрат на приобретение электроэнергии для подачи воды в целях выращивания продукции аквакультуры и (или) переработки, охлаждения и хранения водных биоресурсов;

— возмещение части затрат на приобретение кормов, комбикормов, их компонентов и кормовых добавок для производства продукции аквакультуры.

Претендовать на получение поддержки могут организации и индивидуальные предприниматели, сообщает корреспондент Fishnews.

Порядок предоставления субсидии установлен постановлением правительства Ростовской области.

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