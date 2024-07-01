Аквафермеров Дона готовы поддержать рублем
В Ростовской области идет отбор претендентов на получение трех видов субсидий из регионального бюджета на развитие аквакультуры. Документы принимаются до 7 июля.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области разместило объявления о проведении отбора по субсидиям на:
— возмещение части затрат на производство и реализацию продукции аквакультуры;
— возмещение части затрат на приобретение электроэнергии для подачи воды в целях выращивания продукции аквакультуры и (или) переработки, охлаждения и хранения водных биоресурсов;
— возмещение части затрат на приобретение кормов, комбикормов, их компонентов и кормовых добавок для производства продукции аквакультуры.
Претендовать на получение поддержки могут организации и индивидуальные предприниматели, сообщает корреспондент Fishnews.
Порядок предоставления субсидии установлен постановлением правительства Ростовской области.
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