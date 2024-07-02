Вьетнам наращивает тунцовый экспорт

Вьетнамскому экспорту продукции из тунца по результатам первого полугодия прогнозируют увеличение на 20% к уровню 2023 г. Быстрее всего растут поставки замороженных тушек.

Общая стоимость продаж тунца из республики на внешние рынки в первом полугодии 2024 г. должна составить 457 млн долларов, приводит данные Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По ее информации, за первые пять месяцев текущего года экспорт консервированного и фасованного тунца, а также замороженного филе вырос в денежном выражении на 44%, 24% и 7% соответственно. А по замороженным тушкам показатель увеличился почти втрое, сообщает корреспондент Fishnews.

Главным направлением экспорта остаются рынки США (37%) и Евросоюза (22%). Рост по этим направлением за пять месяцев составил 30% и 37%. Кроме этого, выросли поставки на рынки Израиля (+64%), России (+58%) и Южной Кореи (+66%).

VASEP обращает внимание, что вьетнамским заводам не хватает сырья, чтобы загрузить все мощности. Поэтому половина объемов переработанной продукции изготавливается из импортного тунца.

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