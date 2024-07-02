Пограничники спасли трепангов более чем на 5 млн рублей

На Сахалине сотрудники погранслужбы пресекли деятельность группы браконьеров, добывших свыше 3,8 тыс. особей трепанга в лагуне Буссе. Животных вернули в море.

Для нелегального промысла фигуранты использовали лодку с подвесным руль-мотором и водолазное снаряжение. Документы, подтверждающие законность добычи трепанга, задержанные не представили, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Специалист-ихтиолог подтвердил, что особи в жизнеспособном состоянии, после чего их выпустили в естественную среду. По данным погрануправления, сумма предотвращенного ущерба превышает 5 млн рублей.

Изъяты орудия незаконного промысла, а также автомобиль, который использовался для перевозки улова. В отношении задержанных будет принято правовое решение.

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