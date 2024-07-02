Ученые обновили данные о промысловых рыбах северных морей

Научные наблюдатели Полярного филиала ВНИРО собрали информацию о запасах мойвы, путассу и донных видов рыб в Баренцевом и Норвежском морях и других районах работы российского флота на Северном бассейне.

В первом полугодии сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выполнили ряд исследований в качестве научных наблюдателей на борту промысловых судов.

Наблюдения на судне «Стрелец», которое работало в норвежской экономзоне и районе архипелага Шпицберген, проводились в марте-июне. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в ходе рейса велся сбор данных о распределении и биологическом состоянии донных рыб, сырьевой базе промысла, кормовой базе рыб, приловах молоди промысловых видов в Баренцевом и Норвежском морях.

Еще одно судно с научным наблюдателем «Капитан Назин» в феврале-июне вело промысел в Норвежском и Баренцевом морях, в Северо-Восточной Атлантике за пределами исключительной экономзоны России. Целью работ было исследование сырьевой базы промысла мойвы в экономической зоне Норвегии и северной путассу в рыболовной зоне Фарерских островов. Изучались закономерности формирования и пространственно-временного распределения скоплений пелагических рыб в зависимости от их биологического состояния и условий среды обитания. Также велся анализ приловов молоди.

Полученная информация пополнит базу данных ПИНРО и будет применяться для разработки прогнозов запасов донных и пелагических видов рыб, рекомендаций по рациональной эксплуатации этих запасов и оценки эффективности использования биоресурсов.

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