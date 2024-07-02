Для рыбинспекторов предлагают ввести режим постоянного рейда

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность использования режима постоянного рейда для органов рыбоохраны. Соответствующую поправку предлагается добавить в закон о рыболовстве.

Проект изменения в статью 43.2 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» размещен в базе Госдумы. Законопроект внесла Ивановская областная дума, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации пресс-службы регионального парламента, проект был разработан департаментом природных ресурсов и экологии области. В облдуме отметили, что документ получил одобрение Комиссии Совета законодателей России по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

Предлагается предусмотреть возможность осуществления государственного контроля (надзора) в области рыболовства и охраны водных биоресурсов в режиме постоянного рейда. Этот режим предусмотрен статьей 97.1 федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».

Постоянный рейд предполагает, что инспекторы Росрыболовства могут постоянно находиться в местах контроля и перемещаться по определенной акватории для предупреждения, выявления и пресечения нарушений. В рамках постоянного рейда они имеют право проводить осмотр, досмотр, опрос, инструментальное обследование, требовать предъявление документов. При этом контролируемые лица обязаны по требованию инспектора остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам, предоставить для ознакомления соответствующие документы.

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