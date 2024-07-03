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Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели ежегодные исследования нерестовой части популяций амурского осетра и калуги. Фото пресс-службы ВНИРО

Осетровые Амура хорошо нерестятся

По итогам исследований в низовье Амура ученые охарактеризовали состояние нерестовой части популяции осетра как хорошее. Интенсивность хода производителей к нерестилищам оказалась выше, чем в 2023 г.

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии подвели итоги ежегодных исследований нерестовой части популяций амурского осетра и калуги. В период с 10 мая по 2 июня сотрудники Хабаровского филиала ВНИРО совместно с коллегами из Центрального института выполнили работы по наблюдению за интенсивностью миграции, оценке численности и изучению биологии производителей осетровых в нижнем течении Амура.

Участники экспедиции выполнили 58 сплавов трехстенными плавными донными сетями. В уловах отмечено 79 экземпляров калуги (из них 23 — зрелые производители) и 119 экземпляров амурского осетра (в том числе 36 зрелых производителей).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, нерестовая миграция осетровых в этом году началась в более ранние для низовьев Амура сроки — с 10 мая — и продолжалась 19 дней у калуги и 20 дней у амурского осетра. Средняя интенсивность хода производителей калуги составила 0,4 экземпляра на сплав, амурского осетра — 0,62 экземпляра на сплав, что выше показателей 2023 г.

В уловах обоих видов отмечены повторно нерестующие особи осетровых, их доля для калуги составила 13%, для осетра — 25%. «Состояние нерестовой части популяции амурского осетра стоит оценивать как хорошее: производители обоих полов многочисленны», — отметили в пресс-службе института.

Ученые также взяли пробы всех отловленных особей для молекулярно-генетических исследований, чтобы определить вклад искусственного воспроизводства в пополнение запасов осетровых на Амуре.

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Fishnews

  • Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии провели ежегодные исследования нерестовой части популяций амурского осетра и калуги. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Участники экспедиции выполнили 58 сплавов трехстенными плавными донными сетями. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Калуга и осетры из научного улова. Фото пресс-службы ВНИРО
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