Акваторию у Кунашира подготовили под мариферму

В Сахалинской области на электронный аукцион выставлен участок в районе Южных Курил для пастбищной или индустриальной марикультуры. Начальная цена лота превышает 1 млн рублей, заявки принимаются до 1 августа.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок № СООМ-414 расположен в заливе Спокойном у северо-восточного побережья острова Кунашир, вблизи заповедника «Курильский».

Площадь РВУ составляет 110 га, стартовая цена лота — 1,06 млн рублей.

Торги предполагают провести 8 августа на электронной площадке «РТС-тендер». Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews