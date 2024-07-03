Горбуша добралась до енисейских озер

Специалист ВНИРО рассказал о появлении горбуши в озере Юнэ, расположенном в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Это первая встреча горбуши в озерных экосистемах бассейна реки Енисей.

Ведущий специалист лаборатории ихтиологии Красноярского филиала ВНИРО Никита Яблоков принял участие в VIII Всероссийской научной конференции с международным участием. Мероприятие проходило в городе Апатиты и было посвящено экологическим проблемам северных регионов и путям их решения.

О горбуше в Юнэ ученый рассказал на секции «Современные тенденции изменения водных экосистем Арктики».

Горбуша изначально обитала в прибрежных водах Тихого и Северного Ледовитого океанов от реки Лена до острова Хоккайдо. С 1956 г. этот лосось начал заселять реки бассейнов Баренцева и Белого морей, и теперь он самостоятельно расселяется в другие реки.

В 2000-х гг. горбуша стала появляться в промысловых уловах рыбаков Енисея. Однако сведения о границах распространения и численности этой популяции крайне ограничены, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«Находка половозрелых особей горбуши в озере Юнэ расширяет наши знания о границах расселения этого биологического вида, который нехарактерен для речной системы Енисея», — подчеркнули во ВНИРО.

С 2025 г. в рамках работ по государственному мониторингу Красноярский филиал будет исследовать запасы горбуши в бассейне Енисея.

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