Импортозамещению промышленной продукции помогут цифровыми паспортами

В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции. Планируется, что это позволит упорядочить информацию о выпускаемой в стране промышленной продукции, выявить недостающие позиции и определить приоритетный порядок господдержки.

Правила формирования и использования таких паспортов утверждены постановлением правительства от 29 июня 2024 г. № 896.

«Цифровые паспорта будут формироваться в Государственной информационной системе промышленности и обеспечат совершенствование системы каталогизации продукции.

Данные паспортов будут публиковаться в открытом доступе в интернете. Таким образом, покупатели промышленной продукции смогут подобрать аналоги импорту и выбрать лучшее предложение», — рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», принятых в конце 2023 г.

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