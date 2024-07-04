Уловы к середине года перевалили за 2,5 млн тонн

Первое полугодие российские рыбаки закончили с освоением более 2,5 млн тонн водных биоресурсов. По информации Росрыболовства, темпы добычи по-прежнему опережают — на 1% — уровень прошлого года.

По данным отраслевой системы мониторинга, вылов российских пользователей к 3 июля превысил 2,52 млн тонн водных биоресурсов. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Положительную динамику вылова сохраняет Дальневосточный бассейн, где добыто 1,9 млн тонн — на 2% больше, чем год назад, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В плюсе также предприятия Северного бассейна, на счету которых почти 268,3 тыс. тонн рыбы и морепродуктов — на 5,4% выше уровня 2023 г. В Западном бассейне уловы составляют 49 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 46 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 16 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда выловили более 229 тыс. тонн.

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