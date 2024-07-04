Красную водоросль Соловков проверяют на пригодность для выращивания

В прибрежье острова Большой Соловецкий на Белом море специалисты ВНИРО продолжили начатые в 2023 г. исследования красной водоросли-каррагинанофита — хондруса курчавого. Планируется оценить перспективность культивирования этого вида.

Биологию и биохимический состав Chondrus crispus изучают сотрудники Центрального института Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также специалисты лаборатории прибрежных исследований Северного филиала ВНИРО.

Исследования этого вида водорослей в качестве потенциального объекта аквакультуры в Белом море начали еще в 1970-е гг. Однако работы не были завершены, и многие вопросы по биологии, химическому составу и технологии выращивания хондруса курчавого остались неизученными.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в летний период 2024 г. ученые определяют темпы роста водоросли. Для этого проведено мечение растений в естественных зарослях.

Кроме того, в рамках государственного мониторинга в прибрежной зоне Большого Соловецкого собраны материалы для оценки сезонного развития промысловых видов фукусовых и ламинариевых водорослей и условий обитания водорослей-макрофитов.

Специалисты получили данные по возрастному составу, размерным характеристикам и размножению природных популяций фукусовых и ламинариевых водорослей. Продолжены наблюдения за воспроизводством ценопопуляции промыслового вида фукоидов — Ascophyllum nodosum.

Для оценки гидрохимических показателей и уровня загрязнения прибрежной акватории Соловецких островов взяты пробы воды и грунта.

По результатам проведенных исследований будут установлены особенности роста и размножения промысловых видов фукусовых и ламинариевых водорослей в летний период 2024 г. Также ученые дадут оценку состояния их среды обитания.

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