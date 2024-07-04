Лососевые браконьеры получили условные сроки

В Камчатском крае суд вынес приговор трем местным жителям по уголовному делу о незаконной добыче лососевых. По данным правоохранителей, причиненный ущерб составил 228,4 тыс. рублей.

Мужчины признаны виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавсредства, на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, фигуранты вели нелегальный промысел на морском лицензионном участке, расположенном в границах Усть-Камчатского района. По данным надзорного ведомства, жилье, лодку с подвесным мотором, сети и рыболовецкие костюмы предоставил один из подельников, который также привозил браконьеров к месту ловли и обратно.

Злоумышленников задержали пограничники в июле прошлого года, было изъято 28 тихоокеанских лососей.

Мужчины признали вину и раскаялись. «Двум виновным назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, а пособнику — два года шесть месяцев. Назначенное наказание всем фигурантам постановлено считать условным», — сообщили в прокуратуре.

Также удовлетворен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба. Принадлежащие пособнику лодка и мотор конфискованы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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