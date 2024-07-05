Рыбный рынок планируют организовать на новом курорте в Приморье

Круглогодичный морской курорт предполагается создать в Хасанском районе на юге Приморского края. Одним из объектов нового места отдыха заявлен рыбный рынок.

В Приморском крае провели открытый международный конкурс архитектурных решений для нового круглогодичного морского курорта. Новое место отдыха на 3,8 тыс. номеров должно появиться в Хасанском муниципальном округе.

«Кроме летнего пляжного отдыха на море будет возможен отдых на крытой воде в течение всего года, а также активный на природе, экскурсионные программы по достопримечательностям района, прогулки по экотропам», — рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Победители в конкурсе архитектурных идей выбраны в 15 номинациях, в том числе — по созданию рыбного рынка. Как отмечают краевые власти, концепции-победители будут использоваться при возведении курорта, которое начнется в следующем году.

Открытие места рекреации планируется к 2031 г. Средства инвестора на строительство комплекса и его внутренней инфраструктуры оцениваются в 30 млрд рублей. Из бюджета Приморья предполагается направить 1,2 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения комфортного доступа к курорту и строительство системы очистных сооружений.

Губернатор Олег Кожемяко выразил уверенность, что новое место отдыха будет популярно не только среди российских, но и среди китайских туристов.

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