Владивосток принимает камчатский лосось
К причалу Владивостокского морского рыбного порта пришвартовался транспортный рефрижератор «Анатолий Ларин». Он привез 2,7 тыс. тонн рыбопродукции, в том числе долгожданные уловы лосося.
«Рыбопродукция оперативно выгружается с «Анатолия Ларина» и, в зависимости от потребностей клиентов, размещается на хранение в холодильный комплекс или отправляется по железной дороге в различные регионы страны», — сообщили Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта.
Судозаход этого транспортного рефрижератора компании «Океанрыбфлот» состоялся в рамках обслуживания линейного сервиса, который связывает районы промысла с Владивостокским морским рыбным портом.
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