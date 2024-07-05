Владивосток принимает камчатский лосось

К причалу Владивостокского морского рыбного порта пришвартовался транспортный рефрижератор «Анатолий Ларин». Он привез 2,7 тыс. тонн рыбопродукции, в том числе долгожданные уловы лосося.

«Рыбопродукция оперативно выгружается с «Анатолия Ларина» и, в зависимости от потребностей клиентов, размещается на хранение в холодильный комплекс или отправляется по железной дороге в различные регионы страны», — сообщили Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта.

Судозаход этого транспортного рефрижератора компании «Океанрыбфлот» состоялся в рамках обслуживания линейного сервиса, который связывает районы промысла с Владивостокским морским рыбным портом.

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