Квоты на Ханке распределят через аукцион

В августе во Владивостоке планируется провести аукцион по продаже долей квот для промысла на озере Ханка. Победители получат возможность добывать верхогляда, карася, толстолобиков и других рыб.

Организатором торгов выступает Приморское территориальное управление Росрыболовства. Всего на аукцион выставлено 17 лотов: по две доли квоты вылова щуки, толстолобиков, сома пресноводного, сазана, монгольского краснопера, карася, а также по одной долей квоты горбушки и коня.

Договоры с покупателями долей квот будут заключаться на срок до конца 2033 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 5 июля до 5 августа. Сам аукцион запланирован на 15 августа.

Ханка — одно из крупнейших озер в стране и важнейший район пресноводного промысла в Приморском крае.

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