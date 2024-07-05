Краба северных морей проверят ученые

НИС Полярного филиала ВНИРО «Профессор Бойко» приступило к комплексным исследованиям прибрежных биоценозов Баренцева и Белого морей. В частности, будут проведены работы по камчатскому крабу.

Съемка охватывает обширную акваторию в территориальных и внутренних морских водах России.

«Будут выполнены работы по изучению особенностей и закономерностей пространственного распределения камчатского краба, аспектов его биологии (размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитофауна), отбор биологического материала для генетических проб», — рассказали Fishnews в пресс-службе института.

Кроме того, ученые проведут комплексные океанографические и гидробиологические исследования, наблюдения за морскими млекопитающими, соберут материалы для оценки загрязнения среды обитания. Также экспедиция займется изучением исландского гребешка в Белом море.

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