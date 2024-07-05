Карелия предлагает подправить «нормативку» по рыбоводству

Республика Карелия выступила с предложениями по изменению федеральной нормативной правовой базы в области аквакультуры. Инициативы касаются уточнения правил определения границ рыбоводных участков и расширения механизма кредитования аквафермеров.

Предложения внес глава региона Артур Парфенчиков на межведомственном совещании по вопросам развития аквакультуры в СЗФО, которое прошло в Карелии. В мероприятии участвовали представители федеральных органов исполнительной власти во главе с заместителем руководителя Росрыболовства Василием Соколовым. А также руководители и специалисты органов исполнительной власти в области АПК Карелии, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгородской областей и Республики Коми, представители бизнеса и отраслевой науки.

«Для повышения эффективности использования рыбоводных участков и определения границ новых водных территорий правительство Карелии направит предложения об уточнении действующих правил определения границ рыбоводных участков. Также мы выступаем с инициативой расширить механизм кредитной поддержки рыбоводных хозяйств и увеличить сроки действия кредитных договоров с 1 до 1,5-2 лет, что соответствует циклу выращивания товарной форели», — рассказал Артур Парфенчиков.

Участники совещания также обсудили вопросы текущего состояния аквакультуры, обеспечения предприятий качественными кормами и рыбопосадочным материалом, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации главы Карелии.

Особое внимание уделили реализации импортозамещающих проектов и развитию предприятий, поддержке производителей отечественного рыбоводного оборудования, развитию системы агрострахования в области товарной аквакультуры.

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