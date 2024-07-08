Россия и Тунис обсудили вопросы поставок рыбопродукции

Обеспечение торговли рыбной продукцией стало одной из тем переговоров представителей Россельхознадзора и тунисских властей. Интерес вызывают поставки как из России в Тунис, так и из североафриканской республики.

Советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский в составе российской делегации принял участие в работе деловой миссии России — Тунис.

Представители Минсельхоза РФ и Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства Туниса обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, проблемы безопасности и взаимного доступа на продовольственные рынки.

На пленарной сессии «Россия — Тунис: стратегическое партнерство в сфере АПК», проходившей в рамках тематической выставки, российская сторона заявила о намерении обсудить возможность поставок мясной и рыбной продукции на рынок Туниса, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Условия допуска российской продукции животного происхождения на тунисский рынок обсудили на встрече с и.о. директора пограничного контроля Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства Туниса Ольфой Шин.

Василий Лавровский подчеркнул готовность российских предприятий к поставкам в Тунис мяса птицы, говядины, баранины, готовой продукции из мяса птицы, мелкого и крупного рогатого скота, кормов растительного происхождения и кормов для непродуктивных животных. Компетентная ветеринарная тунисская служба должна завершить работу по согласованию ветеринарных сертификатов и организовать инспекцию системы ветеринарного обеспечения производства и сбыта продукции животноводства России.

В свою очередь Россельхознадзор проведет встречную инспекцию тунисских рыбных предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции на российский рынок.

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