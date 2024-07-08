Для грузоперевозок проведут цифровой эксперимент
В России проведут эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов».
Согласно постановлению правительства, эксперимент пройдет с 1 августа 2024 г. по 1 июня 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.
Работа поручена Минтрансу, МВД, Минвостокразвития, Минэку, Федеральной таможенной службе, ФНС, ФСБ, Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Ространснадзору.
Оператором информсистемы будет Министерство транспорта, которое сможет привлекать подведомственные и другие организации.
До 15 января Минтранс должен разместить на портале госуслуг сервис «Единое окно для взаимодействия организаций, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги, и государства».
Планируется внедрить информационную систему для оформления грузоперевозок автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным видами транспорта. Другая задача эксперимента — апробация технологии выдачи разрешительных и и товаросопроводительных документов через «единое окно». Также предполагается разработать поправки в законодательства для перехода грузоперевозок на электронный документооборот.
Предусмотрено, что грузоотправители, экспедиторы, перевозики, грузополучатели, Российский экспортный центр, владельцы ж/д инфраструктуры, операторы железнодорожного подвижного состава и операторы информационных систем электронных перевозочных документов участвуют в эксперименте на добровольной основе.
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