Для грузоперевозок проведут цифровой эксперимент

В России проведут эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов».

Согласно постановлению правительства, эксперимент пройдет с 1 августа 2024 г. по 1 июня 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Работа поручена Минтрансу, МВД, Минвостокразвития, Минэку, Федеральной таможенной службе, ФНС, ФСБ, Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Ространснадзору.

Оператором информсистемы будет Министерство транспорта, которое сможет привлекать подведомственные и другие организации.

До 15 января Минтранс должен разместить на портале госуслуг сервис «Единое окно для взаимодействия организаций, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги, и государства».

Планируется внедрить информационную систему для оформления грузоперевозок автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным видами транспорта. Другая задача эксперимента — апробация технологии выдачи разрешительных и и товаросопроводительных документов через «единое окно». Также предполагается разработать поправки в законодательства для перехода грузоперевозок на электронный документооборот.

Предусмотрено, что грузоотправители, экспедиторы, перевозики, грузополучатели, Российский экспортный центр, владельцы ж/д инфраструктуры, операторы железнодорожного подвижного состава и операторы информационных систем электронных перевозочных документов участвуют в эксперименте на добровольной основе.

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