Рыбные места на Волге отдают под промысел

В Саратовской области на конкурс выставлены четыре участка для промышленного рыболовства в акватории Волгоградского водохранилища. Заявки принимаются до 30 июля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 6858 га до 17658 га расположены на территории Красноармейского, Ровенского, Энгельсского районов и города Саратова. РЛУ предоставляются на 10 лет.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции и среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов — от 394 тыс. до 2,7 млн рублей.

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