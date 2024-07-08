Промысловую рыбу НАО исследовали ученые

Сотрудники Северного филиала ВНИРО провели ресурсные исследования промысловых видов рыб в Чёшской губе Баренцева моря и на реке Волонге в Ненецком автономном округе.

«В море основу уловов составила чёшско-печорская сельдь, устремившаяся в прибрежную зону на нерестилища. Благодаря интенсивному прогреву береговой линии нерест начался в обычные сроки, хотя в заливе еще плавал лед. В уловах также отмечались корюшка азиатская, речная и полярная камбала, навага», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

На Волонге наблюдались высокие уровни воды, что затрудняло исследования. Тем не менее специалисты сетными ловушками собрали биологический материал в нижнем течении реки во время ската молоди осенне-нерестующих видов рыб (атлантического лосося, кумжи, горбуши). В уловах отмечены горбуша, гольян, усатый голец, трехиглая колюшка.

Вблизи устья Волонги в сетных уловах регулярно встречался арктический голец. Ученые провели биологический анализ, включая определение размерно-массовых характеристик, соотношения полов в популяциях, стадий зрелости гонад. Большая часть гольцов (98%) спускалась в море после нереста и имела гонады в стадии зрелости VI-VII. Для оценки возрастной структуры популяции специалисты взяли отолиты и позвонки.

Уже второй год подряд сотрудники Северного филиала ВНИРО метят семгу и кумжу для оценки динамики их роста. В текущем году была выловлена кумжа, меченная в 2023 г. За год прирост по длине составил 12 см. Эти работы будут продолжены.

Собранный материал используют для оценки численности водных биоресурсов, подготовки прогноза, обоснования сырьевой базы рыболовства, а также для разработки мер по регулированию промысла.

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