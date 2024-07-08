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Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

В этот раз заслуженный работник отрасли Вячеслав Зиланов рассказывает о народном комиссаре рыбной промышленности СССР, а затем министре рыбного хозяйства Александре Акимовиче Ишкове. Он руководил отраслью с 1940 по 1979 гг., проведя ее через самые сложные периоды.

Родился Александр Ишков 29 августа 1905 г. в семье рабочего в Ставрополе. В четырнадцатилетнем возрасте стал учеником электромеханической мастерской, затем рабочим и через два года — мастером этого предприятия. В последующем в 1927-1929 гг. избирался секретарем райкома ВЛКСМ в городе Благодарное Ставропольского края. С мая 1927 г. — член КПСС.

Проучившись два года в Сельскохозяйственной академии имени Андреева в городе Новочеркасск Ростовской области, Александр Ишков в 1930 году в свои 25 лет назначается заместителем председателя правления Кубанского рыбаксоюза в городе Ахтари Краснодарского края. С этого времени и до конца своей жизни он отдал всего себя рыбной отрасли.

В предвоенные 1937-1939 гг. Александра Акимовича назначили управляющим Азово-Черноморского госрыбтреста в Ростове-на-Дону, затем перевели управляющим Волго-Каспийского госрыбтреста в Астрахань.

«Уже тогда на организаторский талант, инициативу и, главное, умение решать возникающие проблемы молодого Ишкова обратил внимание Нарком пищевой промышленности (куда входила и Главрыба) Анастас Иванович Микоян. Именно по его рекомендации в 1939 году Александр Ишков назначается заместителем в созданный Народный комиссариат рыбной промышленности СССР, который возглавила Полина Семеновна Жемчужина, жена В.М. Молотова», — обращает внимание Вячеслав Зиланов в статье для Fishnews.

В 1940 г. с переводом на другую работу Полины Жемчужиной Александр Ишков назначается Иосифом Сталиным (вновь по рекомендации Микояна) народным комиссаром рыбной промышленности СССР. Ему было тогда всего 35 лет. Однако Ишков уже имел опыт управления Азово-Черноморским и Волго-Каспийским рыбтрестами. Именно эти крупнейшие государственные объединения поставляли большую часть рыбной продукции в самые заселенные европейские части советской России, Украины и Закавказья.

По мнению Вячеслава Зиланова, это назначение блестяще оправдалось. «Приняв рыбную отрасль в 1940 году с объемом вылова в 1,3 млн тонн, причем 60% приходилось на внутренние водоемы, Ишков довел показатель в 1975 году до 10,4 млн тонн, из которых почти 90% добывалось в морях и океанах. Отечественное рыбное хозяйство вышло в бесспорные мировые лидеры. Были созданы современный промысловый флот, широкая сеть перерабатывающих и сбытовых организаций, научные и учебные заведения, специализированные разведки, бассейновый принцип управления отраслью и многое другое. Большинство из того, что привело к успеху, было впервые применено не только в нашей стране, но и в мировой рыболовной практике», — подчеркивает автор статьи.

Вячеслав Зиланов добавляет, что Ишков установил и еще один, уже личный, рекорд: он единственный в мире министр рыбного хозяйства, проработавший на этом посту почти 40 лет!

О том, как Александр Ишков управлял отраслью во время Великой Отечественной войны, развивал океаническое рыболовство и обеспечивал промысловиков современным флотом, читайте в первой части большого материала в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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