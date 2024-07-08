Военным корабелам увеличивают льготу на постройку гражданских судов

Правительство втрое увеличило предприятиям оборонно-промышленного комплекса предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов на выпуск продукции гражданского назначения. Поддержка распространяется и на судостроение.

Увеличение предусмотрено распоряжением правительства от 4 июля 2024 г. №1766, опубликованным на сайте кабмина. С 2025 г. предельный размер льготных кредитов будет повышен с 200 млн до 600 млн рублей.

Решение позволит оказать дополнительную поддержку организациям ОПК, реализующим проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Речь идет о производстве судов, вертолетов и самолетов, машин и оборудования и т. д.

Программа льготного кредитования организаций ОПК была запущена в 2018 г., чтобы обеспечить такие предприятия долгосрочным финансированием в рамках диверсификации производства. Займы на весь период реализации проекта предоставляет государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Минимальный размер кредита составляет 500 млн рублей, ставка — от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд рублей.

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