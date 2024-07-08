Аквакультура Северо-Запада растет активными темпами

Северо-Западный федеральный округ за несколько лет заметно нарастил долю в общероссийском объеме производства продукции аквакультуры. Если в 2016 г. на него приходилось 18%, то в 2023 г. — уже 35%, отмечают аналитики Россельхозбанка.

«По итогам 2023 года производство продукции аквакультуры в России достигло 402 тыс. тонн, что вдвое превышает показатель 2016 года. Локомотивом отрасли выступает СЗФО с результатом 139,1 тыс. тонн. Округ характеризуется ростом, вдвое опережающим всероссийский темп: за тот же период производство в СЗФО увеличилось более чем в три раза. Благодаря такой разнице удельный вес Северо-Запада практически удвоился — с 18% до 35%», — рассказал главный аналитик РСХБ Андрей Дальнов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка, в разрезе федеральных округов второе место занял ЮФО с 86,7 тыс. тонн, третье — ДФО с 84 тыс. тонн. Затем идут ЦФО с 32,5 тыс. тонн, СКФО с 29,9 тыс. тонн, ПФО с 14,5 тыс. тонн, УрФО с 8,3 тыс. тонн и СФО с 7,1 тыс. тонн.

Среди регионов один из субъектов СЗФО — Мурманская область — занял первое место по итогам года по выращиванию аквакультуры с результатом 83,5 тыс. тонн, что составляет 21% от всероссийского объема. На втором месте — Приморский край (65,6 тыс. тонн, или 16%), третье место занял еще один регион Северо-Западного федерального округа — Республика Карелия (38,2 тыс. тонн, или около 10%). В первую десятку по всей России от Северо-Запада вошла и Ленинградская область (13,8 тыс. тонн, или 3,4%).

В структуре производства товарной аквакультуры основное место занимают лососевые, карповые рыбы, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие) и осетровые виды.

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