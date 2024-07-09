Иваси благоволит рыбакам

За неделю российские суда, занятые на пелагической путине, добыли более 8,5 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). Суммарный вылов за весь период промысла достиг 125 тыс. тонн — в два с лишним раза больше, чем годом ранее.

В промысле иваси и скумбрии на минувшей неделе участвовало 12 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Как отмечается в еженедельном обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО, флот работал на акватории Южно-Курильской зоны восточнее острова Шикотан на перепаде температур поверхности океана 10–14°С.

Уловы сардины характеризуются как высокие, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 630 тонн. Средний результат на судо-сутки составил 172 тонны, за неделю освоено более 8,5 тыс. тонн.

Уловы скумбрии остаются низкими и, хотя достигают у некоторых судов 5 тонн за сутки, в среднем сократились до 0,8 тонны.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нарастающий вылов сардины на 7 июля составил почти 125 тыс. тонн — на 72 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату 2023 г. В то же время суммарные уловы скумбрии — 2,2 тыс. тонн — составляют чуть более четверти прошлогоднего уровня.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews