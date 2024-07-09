Правительство установит пункты пропуска для новых функций таможни

Президент подписал федеральный закон, который распространяет возможность осуществления таможенными органами иных видов контроля на пункты пропуска, определенные правительством.

Изменения по осуществлению контроля в пунктах пропуска через госграницу предусмотрены федеральным законом от 8 июля 2024 г. № 167, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается возможность передачи функций по ветеринарному, санитарно-карантинному и фитосанитарному контролю, по участию в госнадзоре качества и безопасности пищевых продуктов таможенным органам, в пунктах пропуска, определенных правительством. Ранее это уже было закреплено для территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоны РФ.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г. Предполагается, что поправки помогут ускорить прохождение товарами границы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews