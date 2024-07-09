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Специалисты ВНИРО выполнили водолазную икорную съемку сельди в северо-западной части Охотского моря. Фото пресс-службы института

Сельдь Охотского моря расширяет нерестовый ареал

Специалисты ВНИРО выполнили водолазную икорную съемку сельди в северо-западной части Охотского моря. Ученые обратили внимание, что климатические изменения способствуют увеличению площади нерестилищ и расширению нерестового ареала.

Охотская сельдь многие годы остается крупнейшей в мире популяцией сельди: ее промысловый запас оценивается более чем в 2 млн тонн, а ежегодный вылов достигает 310 тыс. тонн, отмечают ученые. Эта рыба нерестится на прибрежную морскую растительность и ее нерестовый запас уже более полувека рассчитывается по результатам водолазных икорных съемок.

С 19 мая по 15 июня такую съемку в северо-западной части Охотского моря провели сотрудники Хабаровского, Тихоокеанского и Магаданского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на специализированном судне «Убежденный». Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, протяженность обследованных побережий составила около 650 км, выполнено 412 учетных станций на участках от Ейринейской губы до залива Аян.

Кроме того, применяли беспилотную аэрофотосъемку и подводных роботов для разведки расположения нерестилищ, а также ГИС для систематизации полученных результатов.

В результате были оконтурены нерестилища на площади в 41 кв. км. Эта величина близка к наибольшему значению, полученному в 2015 г., когда она достигала 43 кв. км. «Учитывая имеющиеся сведения о нересте сельди на участках от Тауйской губы в Магаданской области до заливов Тугурского, Ульбанского и Николая к югу от Шантарских островов, следует констатировать, что реальная площадь нерестилищ на самом деле еще больше», — обратили внимание в институте.

По мнению ВНИРО, материалы съемки совместно с другими данными могут свидетельствовать о расширении нерестового ареала вида.

«В прежние десятилетия протяженность нерестового ареала оценивалась в 1000 км, сейчас она составляет уже не менее 1500 км вдоль материковых побережий северо-западной части Охотского моря. Увеличение площади нерестилищ и расширение нерестового ареала охотской сельди происходит благодаря хорошим условиям нереста в последние годы. Такие условия формируются вследствие климатических изменений в Охотском море, таких как общее снижение его ледовитости и повышение температуры воды», — рассказали в институте.

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Fishnews

  • Специалисты ВНИРО выполнили водолазную икорную съемку сельди в северо-западной части Охотского моря. Фото пресс-службы института
  • Работу выполнили сотрудники Хабаровского, Тихоокеанского и Магаданского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на специализированном судне «Убежденный». Фото пресс-службы ВНИРО
  • Протяженность обследованных побережий составила около 650 км, выполнено 412 учетных станций. Изображение предоставлено пресс-службой ВНИРО
  • Применяли беспилотную аэрофотосъемку. Фото пресс-службы ВНИРО
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