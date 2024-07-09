«Седов» и «Крузенштерн» приглашают гостей

Учебные парусники Росрыболовства «Крузенштерн» и «Седов» в Калининграде впервые за пять лет одновременно откроют борт для жителей и гостей города. Это произойдет 13 июля, накануне Дня рыбака.

«Крузенштерн» и «Седов» будут ошвартованы на 18-м и 19-м причалах Калининградского морского рыбного порта. Посетить суда можно будет с 10:00 по 18:00. Посещение парусников бесплатно, но обязательна предварительная регистрация по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт (для детей – свидетельство о рождении). Зарегистрированные участники при предъявлении документа, удостоверяющего личность, получат на входе в порт Sailor ID», — рассказали Fishnews в пресс-службе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

В БГАРФ обращают внимание, что вход будет осуществляться через транспортный КПП, с досмотром. Визитеров просят отказаться от габаритных сумок и рюкзаков.

В июне «Крузенштерн» завершил первый рейс навигации 2024 г. — после четырехлетнего перерыва. На судне прошли практику почти 140 курсантов БГАРФ и Калининградского морского рыбопромышленного колледжа.

На «Седове» сейчас практикуются курсанты Санкт-Петербургского и Калининградского морских рыбопромышленных колледжей.

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