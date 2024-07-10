Браконьеры в Заполярье попались на корюшке

Мурманские полицейские задержали на акваториях Оленегорского района двух браконьеров, выловивших в общей сложности более 3 тыс. экземпляров корюшки. Против любителей незаконной рыбалки возбуждены уголовные дела.

В Мурманской области сотрудники полиции продолжают рейды в рамках операции «Путина». За рыбалку без разрешительных документов на реке Куреньга задержан житель Североморска. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МВД, с помощью лодки с мотором и сетного орудия лова браконьер успел выловить свыше 1,5 тыс. экземпляров корюшки.

Аналогичный улов полицейские обнаружили у жителя поселка Высокий, который решил порыбачить с сетью и лодкой на озере Имандра. Согласно заключению эксперта, в обоих случаях ущерб, причиненный рыбным запасам, превысил 150 тыс. рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

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