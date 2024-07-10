Якутским аквафермерам предлагают участки под ценную рыбу

В Республике Саха (Якутия) на аукцион выставили шесть участков для пастбищной аквакультуры, где предлагается выращивать муксуна, пелядь, сига, чира и других рыб. Заявки можно подавать по 6 августа.

Организует аукцион Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства. Согласно документации торгов, разыгрываются рыбоводные участки на озерах и в устье реки Улахан-Ботуобия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площади РВУ составляют от 7 до 121 га, стартовые цены — от 5,6 тыс. до 96,7 тыс. рублей.

Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования. Торги планируют провести 4 сентября в Якутске. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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