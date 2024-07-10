Рыбакам Дальнего Востока составили новый промысловый прогноз

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО подготовили издание «Состояние промысловых ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна — 2024».

Материал сформирован на основе биологических обоснований прогнозов по отдельным единицам запаса. Эти биообоснования подготовили сырьевые и фоновые подразделения Тихоокеанского, Хабаровского, Магаданского, Сахалинского и Камчатского филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые систематизировали аналитику мониторинга состояния биоресурсов, многолетних комплексных и специализированных ресурсных исследований, отметили ожидаемые тенденции развития биологических и океанологических процессов.

«Прогноз подготовлен в двух вариантах: подробном и кратком. Первый максимально приближен к требованиям экологической экспертизы, второй — предназначен для широкого круга пользователей, содержит основные характеристики сырьевой базы и объемы возможного общего вылова гидробионтов в 2024 году», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В институте отметили, что оценка состояния водных биоресурсов и прогноз общего вылова, обоснованные наукой и рекомендуемые отраслью, ежегодно являются основой механизма управления рыбохозяйственной деятельностью, регулирования промыслов и рационального использования ВБР.

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