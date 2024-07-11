Крабов и треску Дальнего Востока выставили на торги

Росрыболовство известило о проведении аукциона по продаже долей квот для промышленного лова. Аукцион запланирован в Москве на 27 августа.

На торги выставлены доля квоты вылова трески в Западно-Камчатской подзоне и две доли квоты волосатого четырехугольного краба в подзоне Приморье. Начальная цена доли квоты трески — более 459 тыс. рублей; размер доли — 0,269%. Две доли квоты краба — 28,560% и 29,425% — продаются со стартовой ценой более чем в 8 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Сбор заявок на участие в торгах стартует 11 июля и завершится 20 августа. Сам аукцион намечен на 27 августа.

Договоры на доли квот по крабу будут заключены на срок до конца 2027 г. По треске — до конца 2033 г.

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