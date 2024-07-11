Россия продолжает ловить с прибавкой

К 10 июля российские предприятия освоили более 2,6 млн тонн рыбы и морепродуктов, прибавка по сравнению с уровнем прошлого года составила 1,1%. Свыше 1,9 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн (+2,1%).

В Северном бассейне освоено более 281,8 тыс. тонн водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Это на 6,1% больше, чем на отчетную дату 2023 г.

В Западном бассейне наловили 49,7 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 16,6 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 46 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в совокупности свыше 244,5 тыс. тонн ВБР.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews